Хуснуллин объяснил, почему отложили строительство железной дороги Москва - Казань

Строительство скоростной железнодорожной магистрали пока отложено, поскольку проект требует больших финансовых затрат, а пассажиропоток пока не подтвержден. Об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" сообщил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

"Железную дорогу пока отложили, потому что этот вопрос имеет большую финансовую емкость и пока не подтвержден пассажиропоток", — заявил вице-премьер.

Он также рассказал, что в настоящее время готовится документация по автомобильной дороге.

"Дорога будет обязательно, сейчас идет разработка градостроительной документации, проектной документации", — пояснил Хуснуллин.