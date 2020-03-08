Мишустин прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Российские власти делают все, чтобы контролировать ситуацию с коронавирусом, об этом в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Ситуация с коронавирусом — мы тут все делаем", — отметил он. Отвечая на вопрос, верно ли утверждение, что с коронавирусом ведется жесткая политика, Мишустин сказал: "Так и есть".

Премьер также уточнил, что в вопросах отопительного сезона "все стабильно".

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что новых случаев заражения в России по данным на 8 марта не зарегистрировано. Всего в нашей стране зафиксировано 14 случаев заражения – 2 у граждан Китая, 11 – у россиян, вернувшихся из Италии, и еще один у итальянца.