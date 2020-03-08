8 марта 202015:06

Лидеры думских фракций рассказали, что любят работать до поздней ночи

Лидеры фракций Госдумы в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" рассказали, что работают допоздна и ложатся спать далеко за полночь.

"Ложусь после двенадцати, встаю в пять — обычный режим", — сообщил руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов.

"Я — сова, ложусь в пределах 2 часов", — рассказал руководитель фракции единороссов Сергей Неверов.

Глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов, отметил, что когда выходит с работы, его машина – единственная на стоянке. А руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновской считает, что в стенах Госдумы "нельзя на время смотреть".

Между тем, председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что депутаты не привыкли к такому режиму в отличие от главы государства. "Наш президент так работает, а вот мы не привыкли, — заявил он. — Вот Геннадий Андреевич говорит, что секретарей всегда берегли и они так не работали, они в обед спали".

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