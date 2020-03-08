В Петербурге задержан подросток, подозреваемый в убийстве приятеля

В Санкт-Петербурге задержан подросток, подозреваемый в убийстве своего знакомого, также несовершеннолетнего. Тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением было найдено накануне в подъезде жилого дома по улице Ижорского батальона в городе Колпино.

По сообщению Следственного комитета России, 7 марта несколько подростков находились в квартире. По версии следствия, вечером сын хозяина квартиры выстрелил из ружья в своего знакомого, причинив смертельное огнестрельное ранение. Тело погибшего он вынес на лестничную площадку, после чего скрылся.

Стрелявший несовершеннолетний задержан — по сообщению информированного источника "Интерфакса", это произошло в Пушкинском районе северной столицы. По данным агентства, в убийстве школьника, найденного с огнестрельным ранением головы, подозревается несовершеннолетний сын судьи Третьего кассационного суда общей юрисдикции. Именно судье принадлежит квартира, у которой обнаружили тело подростка.

По данным СМИ, трое подростков собрались дома у сына судьи, с которым дружили. Подростки смотрели хоккей. О стрельбе в квартире и убийстве одного из гостей сообщил третий участник вечера. Однако того, что произошло между убитым и подозреваемым, он не видел: это случилось в соседней комнате.

Задержанный несовершеннолетний в ближайшее время будет допрошен в качестве подозреваемого. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде домашнего ареста.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате СКР. Орудие преступления, изъятое на месте происшествия, направлено на экспертизу. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил следователям всесторонне изучить обстоятельства произошедшего, выяснить в каких условиях в жилище хранилось оружие и каким образом подросток получил к нему доступ.