Опубликован список самых популярных женских профессий России

Самыми популярными женскими профессиями в России стали продавец, учитель и администратор, следует из рейтинга, составленного RT на основе статистических данных за три квартала 2019 года.

Всего в России трудоустроены 35,2 миллиона женщин. На первом месте оказалась профессия продавца — 13,1% женщин работают в торговле на этой позиции. Учителями и воспитателями трудятся 10,1% женщин. В сфере бизнеса и администрирования трудятся – 9,7%, медсестрами – 6,7%.

Накануне 8 Марта консалтинговая фирма Deloitte сообщила, что в России доля женщин — руководителей компании выше, чем в среднем по миру. В РФ дамы возглавляют каждую пятую компанию. Этот показатель превышает общемировую статистику в 4,5 раза. При этом в Европе доля женщин среди руководители компаний еще выше — 34,8%.