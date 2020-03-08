Зеленский "не чувствует" Путина как партнера

Президент Украины Владимир Зеленский признал возможными партнерские отношения между Украиной и Россией. Однако президента РФ Владимира Путина он партнером не считает и "не чувствует". Такое признание президент Украины сделал в интервью изданию Guardian. "Большинство россиян не хочет, чтобы была война", – сказал Зеленский и добавил, что хотел бы увидеть своими глазами налаживание партнерских отношений между Украиной и Россией, а не "через 100 лет".

Также Зеленский высказался на тему внесения изменений в Минские соглашения, сравнил президентство с сериалом, а проблемы – с прыщами. И заявил, что выделил только один год на достижений результата по Донбассу.