Путин уточнил полномочия Медведева

Владимир Путин подписал указ о Совете безопасности России, в нем прописаны функции заместителя председателя и секретаря. Частично они пересекаются.

Должность зампреда Совбеза была введена указом главы государства в начале этого года, напоминает телеканал "Россия 24". Ее занял бывший премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно указу, зампред Совбеза РФ назначается и освобождается от должности президентом. Он координирует работу Совета, организует контакты с государственными и общественными организациями, а также представителями власти иностранных государств и международных структур. Кроме того, он будет выступать с разъяснениями решений, принятых Советом. Секретарем Совета безопасности РФ остается Николай Патрушев.

Среди прочего зампред Совбеза РФ будет также участвовать в выработке и реализации внешнеполитического курса России, ежегодно представлять доклад о состоянии национальной безопасности и осуществлять контроль за исполнением указаний президента. Текст указа президента о Совете безопасности РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.