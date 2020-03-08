Байден удивил сторонников своими оговорками

Джозеф Байден, один из кандидатов в президенты США от Демократической партии, несколько раз удивил своих сторонников. Выступая в штате Миссури, он несколько раз оговорился. Сперва, рассказывая, как он работал вице-президентом Обамы, Байден смешал две фамилии друг с другом. В результате следующей оговорки Байден фактически предсказал Трампу победу на выборах, передает телеканал "Россия 24".

"Я всю жизнь был демократом! Гордым демократом! О-Байден Бама демократом!" — заявил он.

"Мы не можем переизбрать.. Мы не можем выиграть перевыборы. мы можем только переизбрать Дональда Трампа!" — озадачил Байден своих сторонников.

На оговорку уже обратил внимание и сам Дональд Трамп: он поделился этим видео, снабдив его комментарием, что он согласен с Джо.