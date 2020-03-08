Коронавирус привезли из Италии в Бангладеш

Первые случаи заражения коронавирусом нового типа подтверждены в Бангладеш – сразу три заболевших. Об этом сообщило в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на представителя сферы здравоохранения республики. Известно, что двое из заболевших недавно вернулись из Италии.

Ранее первый случай заболевания зафиксирован в Молдавии. Женщина заболела, находясь в Италии, и была госпитализирована. Однако сбежала из клиники и прилетела на родину. Сейчас ее состояние оценивается как тяжелое. Власти страны отмечают, что на территории Италии сейчас находятся порядка 200 тысяч молдаван и многие из них, спасаясь от эпидемии, возвращаются в Молдавию.

Итальянские власти в ночь на воскресенье подготовили декрет, ограничивающий въезд и выезд из северных регионов страны: Ломбардии и 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето. Туристам вернуться на родину разрешено.

Общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,2 тысячи человек – до 5,8 тысячи, жертвами инфекции стали 223 человека, число смертельных исходов за сутки выросло на 36.

Россиское посольство в Риме еще раз обратилось к россиянам с просьбой прислушаться к рекомендациям МИД России и временно воздержаться от поездок в Италию.