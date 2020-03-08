У владельца итальянского футбольного клуба "Новара" выявлен коронавирус

Владелец выступающего в итальянской Серии С футбольного клуба "Новара" Маурицио Рулло помещен в больницу с диагнозом коронавирусная инфекция. Раппо заболел во время командировки в Германию.



Рулло почувствовал себя плохо в субботу. В тот же день он был госпитализирован в одну из клиник Ломбардии, где подтвердился диагноз – инфекция, вызванная вирусом COVID 19. К персоналу клуба предприняты все меры профилактики.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте своим декретом ввел ограничения на въезд и на выезд, а также передвижение внутри территории Ломбардии и 14 провинций. В Италии более четырех с половиной тысяч заразились вирусом. Зафиксировано 197 смертельных случаев.