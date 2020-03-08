8 марта 202013:30

Яромир Ягр может завершить профессиональную карьеру хоккеиста

hokej.cz

Самый известный из ныне действующих чешских хоккеистов – 48-летний Яромир Ягр, – может завершить карьеру. Играя последний сезон в клубе "Кладно", он вместе с командой вылетел из высшего дивизиона чемпионата страны и лишился шансов на выживание в матче против "Литвинова" (2:6).

"Я в принципе не ожидал, что в свои 48 лет сыграю в ключевом матче, — цитирует Ягра издание Hokej.Cz. – Но моя ответственность перед клубом, болельщиками и спонсорами огромна, я должен выполнять свою работу. Я пока не знаю, что будет дальше. Подниматься снизу сложно, в прошлый раз на это ушло пять лет".

Ягр признает, что пока не знает, продолжит ли карьеру игрока: "Я по-прежнему люблю хоккей, но с каждым годом становится сложнее. В решающих матчах я привык выглядеть гораздо лучше, чем в этот раз. Я всегда помогал своим командам побеждать, а сейчас ситуация совершенно другая".

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