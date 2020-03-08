Нарушитель устроил массовое ДТП с пострадавшими в Волгограде. Видео

В ночь на воскресенье, 8 марта, в центре Волгограда произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали два человека. Момент столкновения запечатлела камера уличного видеонаблюдения.

Судя по кадрам, водитель ВАЗ-2110 проехал на запрещающий сигнал светофора. На перекрестке он столкнулся с автомобилем Mercedes, который, в свою очередь, врезался в Daewoo Nexia и еще один ВАЗ.

Как сообщают СМИ, травмы получили две девушки 17 и 19 лет, находившиеся в ВАЗ-2110 и Daewoo соответственно.

Сам 19-летний предполагаемый виновник аварии не пострадал.