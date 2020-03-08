Трое взрослых и ребенок пострадали в аварии с маршруткой в Петербурге

В воскресенье, 8 марта, на улице Энергетиков в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошла авария с участием маршрутки и двух легковушек. Последствия ДТП снял на видео очевидец.

Как сообщает ТАСС, в результате инцидента пострадали четыре человека – водитель легкового автомобиля Hyundai Solaris, а также – мужчина, находившийся за рулем Mitsubishi Lancer и два его пассажира, в том числе – семилетний ребенок.

У травмированных диагностированы повреждения средней степени тяжести.

Правоохранители устанавливают обстоятельства столкновения.