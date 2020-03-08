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Коронавирус 5 минут назад

8 марта 202022:44

Вакцину от коронавируса ждет тернистый путь

Вакцину от коронавируса ждет тернистый путь

Автор: Дмитрий Киселёв

Хорошая новость. 6 марта московскую больницу живым и невредимым покинул россиянин, который первым привез коронавирус из Италии. 23 февраля его выявили в аэропорту и отправили лечиться в инфекционную палату. Терапия прошла успешно.

А вообще в мире сейчас более 100 тысяч заболевших в 90 странах мира. Началось все с Китая, однако в последние недели мире образовалось еще несколько очагов. Это Иран, Южная Корея, а в Европе — Италия.

Всемирная организация здравоохранения призывает не надеяться на авось.

"Это ложная надежда, что вирус просто исчезнет летом, как грипп. Мы надеемся, что так произойдет, но это будет подарком судьбы. Но мы не можем делать такое предположение. Пока что у нас нет оснований предполагать, что так произойдет. Поэтому необходимо бороться с вирусом сейчас, а не надеяться на то, что он пройдет сам по себе", — заявил Майкл Райан, исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения.

В России пока благодаря своевременным действиям властей ситуация в целом благополучная. Заражений внутри страны пока нет. Все 17 зарегистрированных случаев — завозные. Однако меры личной гигиены важны. Коронавирус передается через рукопожатия, значит, мужчинам имеет смысл научиться здороваться иначе и вообще почаще мыть руки.

Да, сейчас теплеет, но если мы будем браться за ручки в общественном транспорте в легких перчатках, то риск заражения снизится. Еще одна мера предосторожности — не трогать себя за лицо, не лезть пальцами в глаза и рот.

Как Россия держит оборону и защищается от COVID-19?

Автор: Антон Лядов

В машинах скорой помощи, выезжающих к пациентам, у которых есть подозрение на коронавирус — самое важное. То, что на самих пациентов в первую очередь одевают маски — это уже сильно увеличивает шансы на то, что они не распространят инфекцию. Кроме того, есть огромное количество всевозможного оборудования: например, ультрафиолетовый облучатель, который дезинфицирует воздух в самом автомобиле. Также множество спреев, которыми протирают поверхности, а щели, до которых невозможно дотянуться, обрабатывают распылителем. Сами врачи работают в костюмах бактериальной защиты, которые утилизируются после каждого пациента. Людей заводят в приемное отделение, где их встречают уже другие врачи, которые также работают в защитных костюмах.

Пациент только что прибыл. Вместе с сумкой его заводят в изолированный бокс. Всем, кто попадает внутрь без защитного халата, выход отсюда только через 14-дневный карантин. Максимальные меры безопасности — с самого момента встречи с пациентом.

Благодаря тому что больницы и городские службы переведены в режим повышенной готовности, массового распространения инфекции на данный момент не происходит. Врачи-вирусологи настаивают: для паники нет никаких оснований — новый коронавирус не опаснее всем хорошо известного сезонного гриппа. А если сравнивать его с предыдущими коронавирусами, то новый — самый слабый из всех.

 

Для людей со здоровым организмом коронавирус несет минимальную опасность. Однако распространяется он, по сравнению с предыдущими видами коронавируса гораздо быстрее. Именно поэтому самое важное — исключить любые контакты зараженных людей со здоровыми. В связи с этим российские службы по примеру Китая начали создавать условия, чтобы можно было изолировать не только заболевших (сегодня это единичные случаи), но и тех, кто находился с ними в закрытых помещениях. В Москве с людьми из зоны риска начали работать правоохранители.

Для тех, у кого поднимается температура или появляется кашель, после того как они прилетели из страны, где есть случаи заражения коронавирусом, уже организованы изолированные больничные корпуса.

Огромный 7-этажный корпус медицинского центра в Коммунарке — это место, куда привозят пациентов с подозрением на коронавирус. Во время карантина содержат их в палатах по одному или по два человека, и по внутренним правилам маски они должны менять самостоятельно каждые 3 часа. От остальных пациентов корпус отделен коридором.

На экстренный случай подготовлена реанимация — здесь пациентов нет. В палатах не больше двух коек, множество средств дезинфекции, изолированная вентиляция, чтобы не передать инфекцию по воздуху, и обязательно кнопка для связи с персоналом.

В Санкт-Петербурге на карантин попали 700 студентов Медицинского университета имени Мечникова. Итальянец Рикардо прибыл в Петербург по обмену, и через 2 дня у него поднялась температура. Под наблюдением оказались все, кто жил с ним в общежитии. Те, у кого есть симптомы, — в больнице.

Корреспондент ВГТРК Салима Зариф с балкона Боткинской больницы разглядела, в каких условиях находятся люди. Окна толстые — докричаться невозможно. Со студенткой Медицинского университета Женей созвонились по телефону. "К нам в университет приехали студенты из Италии по обмену из Италии, и у одного из итальянцев поднялась температура", — подтвердила девушка.

В изолированных боксах — специальный тамбур, куда пациентам приносят еду.

Атмосферу в общежитии студенты медики сами снимают на телефон. Перед сном по громкоговорителю к студентам обращается проректор по воспитательной работе.

В обсервационном центре "Царицыно" в Москве для пациентов, у которых пока нет симптомов, но они имели контакт с людьми из зоны риска, даже составили распорядок дня.

Меры безопасности в аэропортах с каждой неделей усиливаются. Вот как выглядел прилет рейса из Шанхая в феврале. Каждый заполнял анкету, где указывал адрес проживания, чтобы в любой момент человека нашли.

Тест на коронавирус — это две ватные палочки, которыми берут биоматериал из носа и рта, — месяц назад сдавали по желанию. Сегодня это обязательно для всех, кто прилетает из Китая, Ирана или Южной Кореи.

Чтобы быстро пропускать пассажиров, работает огромная бригада медиков. В зависимости от состояния здоровья людям рекомендуют либо карантин, либо самоизоляцию. В Москве для тех, кто недавно прилетел из -за рубежа, заработал центр приема звонков.

Именно в него стекаются звонки тех, кто недавно прибыл из стран, где зафиксирована неблагоприятная ситуация с коронавирусом. В срочном режиме человеку прямо здесь оформляют больничный на 14 дней. Он сообщает дату пересечения границы, в какой именно стране он находился, в какой период. Эти данные проверяет пограничная служба, дальше курьер доставляет больничный лист на дом.

Над разработкой вакцины от коронавируса сейчас работают и российские институты, и зарубежные. По словам вирусологов, появиться она может в ближайшие 3-6 месяцев. Разработка ведется на основе вакцины, которая была создана для предыдущих коронавирусов, то есть на основе макета вакцины.

"Макет такой вакцины был и раньше. Беда в том, что эти вакцины разработали доклинически — это означает на животных. Что касается испытаний на людях, то это очень длительный и тернистый путь. По самым экстренным случаям – это три месяца, но обычно дается 6 месяцев на то, чтобы апробировать эту вакцину", — рассказал один из ученых.

Впрочем, возможно, пик коронавируса пройдет гораздо раньше. Одновременно с потеплением погоды риск заражения сильно снижается.

Текст: "Вести недели"

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