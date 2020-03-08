Коронавирус вмешался в проповедь Папы Франциска

Распространение коронавируса в Италии привело к изменению устоявшихся религиозных традиций — Папа Римский Франциск впервые не стал читать традиционную воскресную молитву Angelus из окна Апостольского дворца в Ватикане, сообщает сайт Vatican News.

Обращение к верующим транслировалось из библиотеки Апостольского дворца на большой экран, установленный на площади Святого Петра. Традиционно перед чтением молитвы Angelus понтифик обратился к верующим. В этот раз он объяснил такие меры предосторожности распространяющимся коронавирусом и мерами предосторожности. В конце молитвы папа еще раз выразил единение с теми, кто "страдает от эпидемии", и всеми, кто помогает бороться с ней. "Время Великого поста помогает нам всем понять евангельское чувство даже в этот момент испытания и боли", – сказал папа и добавил, что верующие должны эти трудные времена пережить с помощью "силы, веры, уверенности, надежды и любви".

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте минувшей ночью подписал новый декрет по мерам недопущения распространения коронавируса. Распоряжение действует до 3 апреля и ограничивает въезд и выезд из Ломбардии и 14 провинций в северных областях Венето (включая Венецию), Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке. В указанных регионах закрываются лыжные курорты. На всей территории Италии закрываются музеи и выставки, ограничивается работа ресторанов и других пунктов питания. Согласно последним официальным данным, в Италии новым коронавирусом заразились 5883 человек, из них выздоровели 589, умерли 233.

Российское посольство в Риме еще раз обратилось к россиянам с просьбой прислушаться к рекомендациям МИД России и временно воздержаться от поездок в Италию.