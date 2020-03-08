Дмитрий Губерниев: проблемы с допингом в биатлоне начались при Тихонове

В российском биатлоне параллельно со стартами спортсменов в Кубке мира полыхает пожар скандала, в котором участвуют авторитетные в этом виде спорта люди. Комментатор Дмитрий Губерниев напомнил публике, что допинговые скандалы в СБР начались во времена Александра Тихонова.

Многократный олимпийский чемпион Тихонов, который с 1996 по 2008 годы возглавлял Союз биатлонистов России, в последнее время стал его одним из самых серьезных критиков. При этом часто лучший биатлонист ХХ века вспоминает свое президентство в отечественном биатлоне как золоте время.

Губерниев же напомнил, что расцвет многих допинговых историй начался как раз в те годы, что у руля СБР стоял Тихонов: "Начало и расцвет ЭПО [эритропоэтина, одного из сильнейших допинговых средств] и все наши проблемы начались при величайшем президенте СБР в мировой истории Александре Тихонове! Пробы ставить негде!"

"На чемпионате мира 2007 года по биатлону один доктор при сборной в приватном разговоре со мной бил себя в грудь и говорил, что его методики обнаружить нельзя! – заявил Губерниев в своем телеграм-канале. – Какие методики? Надо было бить в набат и мне в том числе! Кто же тогда знал, что так все серьезно".

Тихонов ушел с поста главы СБР в 2008 году, но затем он два года занимал пост первого вице-президента Союза, напоминает Спортбокс.Ru. Однако в июле 2010-го четырехкратный олимпийский чемпион объявил о своем уходе.

В 2009 году у ведущих российских биатлонистов Альбины Ахатовой, Екатерины Юрьевой и Дмитрия Ярошенко обнаружили в пробах стимулятор ЭПО, улучшающий доставку кислорода к мышцам. Спортсмены были дисквалифицированы и досрочно завершили карьеры.