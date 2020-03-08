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Поправки в Конституцию 43 минуты назад

8 марта 202020:07 Андрей Григорьев

Президенту "золотой парашют" не нужен

Президенту "золотой парашют" не нужен

Иваново не только город невест, но и центр российского текстильного производства, поэтому на встрече с работниками отрасли президент Путин уже всерьез говорит о других предложениях — внести в Конституцию понятие "человек труда".

"Люди, которые работают в офисе, за компьютером сидят, — это же тоже люди труда. Поэтому само понятие, конечно, наполняется другим содержанием. Но все равно в основе процветания любого государства, общества стоит в центре человек труда. Поэтому отметить это в основном законе совершенно необходимо", — уверен глава государства.

На парашютном заводе "Полет" Владимир Путин в который уже раз повторяет: конституционная реформа задумана вовсе не для того, чтобы ему самому обеспечить "золотой парашют" в виде должности, которая была бы равноценна президентской.

- Если вы останетесь не президентом, то, может быть, вы возглавите какой-то другой госорган — Совет безопасности или Госсовет? Вы почему-то категорически отклоняете все эти предложения. Почему? Вы устали уже от этой работы? Просто по вам не скажешь, — спросили президента.

- Моя работа заключается в том числе в сегодняшней нашей встрече. Разве можно от этого устать? Одно удовольствие. А если говорить серьезно, любой человек, если бы он оказался в моем положении, уверен, воспринимает это не просто, как работу, а как судьбу. И поэтому я к этому так и отношусь. Я бесконечно благодарен людям за то, что они мне доверяют, поддерживают. Без поддержки вообще работать невозможно на таком месте. Начиная с 2000-х годов, самых тяжелых и отчасти кровавых, если бы не было поддержки людей, ничего невозможно было бы сделать. Я чего опасаюсь, почему я не хочу отменять сроки? Я не за себя боюсь, я с ума не сойду, но дело не во мне. Мы же вносим поправки в Конституцию даже не на пять, не на десять лет, минимум лет на тридцать, думаю, на пятьдесят. Важнее всего стабильность, спокойное развитие страны, но потом, когда страна наберет побольше уверенности в себе, побольше ресурсов всяких, жирка, что называется, тогда точно совершенно нужно обеспечить сменяемость власти. А сейчас — закрепить, убрать из Конституции обязательную сменяемость. Мне не это не нравится — первое.

Второе — перейти к парламентской республике, что во многих странах практикуется. У нас без сильной президентской власти стране будет плохо, у нас нет устойчивых политических партий, которые, скажем, в Европе столетиями росли, но даже там сбои очень большие в парламентской системе. Или предлагается наделить Госсовет какими-то особыми полномочиями и возглавить этот Госсовет. Что это будет означать? Это будет означать ситуацию двоевластия в стране, что для России абсолютно губительно. Дело не в том, что я не хочу, нет, мне нравится моя работа, но для того чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет ее разрушать, — вот чего я боюсь, вот чего не хочу делать", — подчеркнул Владимир Путин.

Он соблюдает каждую букву российской Конституции, положив руку на которую, присягал на верность стране. Вот она — та самая книга — хранится под пуленепробиваемым стеклом в Кремле, в Библиотеке администрации президента. Единственный экземпляр — его можно брать только в специальных перчатках. Переплет — из тонкой красной кожи, на обложке — накладной серебряный герб и надпись золотом "Конституция Российской Федерации". В начале — перед титульным — специальные листы с подписями президентов, их добавляют после каждой инаугурации. А в конце подшиты все поправки, которые когда-либо вносились в основной закон.

Пока там всего несколько страниц, но президент уверен: Конституция, написанная четверть века назад, когда страна переживала далеко не лучшие времена, теперь уже нуждается в серьезном исправлении. Прежде всего для того, чтобы закрепить российские достижения за весь этот нелегкий период.

Владимир Путин обращается к лидерам крупнейших российских партий. Поправки в Конституцию обсуждали — без преувеличения — всей страной, только с рабочей группой — для уточнения формулировок — президент встречался трижды, а сейчас — новый – парламентский — уровень.

"Хотелось бы, чтобы у нас сохранилась та консолидация, которая была во время рассмотрения законопроектов в первом чтении. Все политические фракции высказались в поддержку концепции", — сказал Вячеслав Володин, председатель Госдумы. Более того, поправки от всех партий вошли в окончательный вариант документа.

Перемены в Конституции назрели, с этим согласно подавляющее большинство граждан страны, и мнение Госдумы здесь — как срез настроений российского общества.

"Очень важна и принципиальна поправка об индексации пенсий не реже одного раза в год. Очень надеемся, что при практической реализации этой нормы будущей Конституции мы не забудем и про работающих пенсионеров", — отметил Сергей Миронов, глава "Справедливой России".

Гражданам предлагаются гарантии от государства: на доступную медицинскую помощь, на поддержку пенсионеров, предпринимателей, трудящихся.

"Это исключительно важно, в том числе и роль русского языка. И особое внимание — детям, женщинам, что пока вы работаете, папа и мама, традиционные ценности для нас будут исключительно важны", — сказал глава КПРФ Геннадий Зюганов.

Отдельная тема – суверенитет. И политики, и граждане активно выступают за поправку о запрете на отчуждение российских территорий. Новая степень защиты страны.

"Очень поддерживается вопрос укрепления суверенитета и независимость нашей страны. Люди очень активно эти вопросы поднимают. Очень важна поддержка соотечественников", — подчеркнул Сергей Неверов, руководитель "Единой России".

"И в социальном плане, и в политическом, в государственном устройстве, культуре — по всем позициям можно только положительно отметить. Я не понимаю тех, кто говорят, зачем это делать. Все улучшилось", — считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

И все это вместе — как раз и есть предложенная президентом концепция социального государства.

"Принципиально важно, чтобы обновленная Конституция объединяла людей вне зависимости от политических взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, от национальности или вероисповедания. Конституция — основной закон, который должен консолидировать все общество. В поправках постарались выразить российскую национальную идею. Такого в Конституции раньше никогда не было", — отметил Владимир Путин.

"Речь идет о том наследии, которое делает нас теми, кто мы есть. Когда мы говорим о национальной идее, это нужно записать. Мы не забываем своих предков, мы знаем, что мы от них получили идеалы, веру, веру в Бога, преемственность. Вот это все мы подчеркиваем. Мы — один народ. У нас единая культура, которая отличает нас от всех, которая должна быть защищена государственно, а не просто быть доступна кому угодно, защищаться государством, поддерживаться. И в рамках этой культуры существуют этнические различия, которые тоже должны не просто признаваться, а защищаться государством. У нас есть две задачи: защитить наш русский язык, чтобы он выполнял свою особую функцию, ведь это еще и международный язык. И в то же время мы должны защищать все языки народов, которые у нас в стране живут, от больших до самых маленьких, потому что даже самый маленький язык — это великая ценность", — считает Михаил Пиотровский, член рабочей комиссии по внесению изменений в Конституцию РФ, гендиректор Государственного Эрмитажа.

В статье, где упоминается Бог, речь идет совсем не о религии: у нас в стране — безусловная свобода вероисповедания, и никто не отменял положение в Конституции о светском характере России. Там — о преемственности поколений и исторически сложившемся государственном единстве.

"В формулировке сказано, что предки передали нам веру в Бога. Передали так же, как культуру, традиции, язык. По большому счету это право каждого человека, как он этим наследством распорядится. Но то, что это предано, это важнейшая часть нашей культуры, религиозной самоидентификации . Мы просто в Конституции фиксируем это важнейшее положение. Государство при этом остается светским", — отметил Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы.

Для этого же — общего единства страны — русский теперь значится в Конституции как язык государствообразующего народа, ведь ясно, что сила России в ее национальном многоцветии, — наши соотечественники говорят на 174 языках. Ту же дальше — о равноправии всех живущих у нас национальностей.

"Национальная культура через русский язык добавляет в нашу культуру, наше искусство свои штрихи. Расул Гамзатов говорил, что он бы мог, если бы не знал русского языка, остаться поэтом одного аула. Только в Дагестане больше 30 языков национальных", — сказал Владимир Малышев, ректор ВГИКа, президент Ассоциации заведений искусства и культуры.

А вот мнение еще одного поэта с Кавказа — большинство своих книг Исхак Машбаш написал на адыгском, а вот популярными они стали только после перевода на русский.

"Я — национальный поэт, поэт, писатель на родном языке. В то же время я — писатель российской литературы", — подчеркнул Исхак Машбаш, народный поэт Адыгеи, Герой труда РФ.

Документ составлен, но формулировки все еще можно подкорректировать и в Госдуме, и в Совете Федерации. Единственное условие президента — чтобы судьба изменений решалась обязательно с участием граждан на общероссийском голосовании, которое пройдет 22 апреля.

Текст: "Вести недели"

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