Авиакомпания "Победа" приостанавливает все рейсы в Италию с 11 по 31 марта в связи с запретом на въезд и выезд, введенным итальянскими властями в ряде провинций страны. Будут приостановлены полеты из Москвы в Бергамо, Рим, Римини, Пизу и Тревизо.

Пассажирам отмененных рейсов предложат два варианта на выбор: перелет рейсами "Аэрофлота" через Милан, Рим, Венецию и Болонью либо полный возврат денежных средств, передает РИА Новости.

Минувшей ночью председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте подписал новый декрет по мерам недопущения распространения коронавируса COVID-19. Распоряжение действует до 3 апреля и ограничивает въезд и выезд из Ломбардии и 14 провинций в северных областях Венето (включая Венецию), Эмилия-Романья, Пьемонт и Марке. В этих регионах закрываются лыжные курорты.

На всей территории Италии закрываются музеи и выставки, ограничивается работа ресторанов и других заведений питания. По последним официальным данным, в Италии новым коронавирусом заразились 5883 человек, из них 589 выздоровели, а 233 — умерли.