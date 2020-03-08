Кубок Гагарина. "Сибирь" дома не смогла дожать "Автомобилист"

Субботняя программа плей-офф Континентальной хоккейной лиги стартовала в Новосибирске, где местная "Сибирь" проводила четвертый матч серии против "Автомобилиста". Выиграв три стартовых матча, новосибирцы не смогли досрочно победить в серии, проиграв – 1:5.

Команды отлично изучили друг друга и, видимо, поэтому никак не могли открыть счет до 20-й минуты. Но затем в течение 6 минут "Авто" забил три гола (Белоусов, Дацюк и Холланд), что и предопределило результат. "Сибирь" догоняла, отквитала один гол (Романцев), но затем пропустила два от Секстона и Березина.

Счет в серии стал 3:1 в пользу "Сибири" и теперь соперники как минимум сыграют в столице Урала, а если "Автомобилист" там победит, то должны будут вернуться в Новосибирск.