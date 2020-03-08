Киселёв прокомментировал разговор Трампа с "лидером" талибов

3 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что переговорил по телефону из Белого дома с лидером афганского "Талибана" (запрещено в РФ). "Талибан" официально признан террористической организацией как Совбезом ООН, так и Верховным судом России еще в начале нашего века. Для борьбы с террористами американцы вошли в Афганистан в 2001 году. И вот сейчас президент США Трамп берет в Белом доме трубку и говорит: "Алло, "Талибан". Трамп, правда, не уточнил журналистам, с кем конкретно он беседовал по телефону, сказав лишь, что с "лидером". Позднее талибы подтвердили факт телефонного разговора с заместителем по политическим вопросам муллой Барадаром Ахундом.

В любом случае разговор стал возможен благодаря подписанному ранее в Катаре соглашению между США и движением "Талибан" о том, что Америка из Афганистана свои войска выводит. Трамп подает факт соглашения как свою победу. На деле США в Афганистане просто полностью провалились. Более того, похоже, провалилось уже и само соглашение, ведь в нем талибам ставится условие воздерживаться в течение 14 месяцев от насилия, а те уже после договоренности в Дохе успели напасть на афганские КПП, за что огребли от США удары с воздуха. Теперь выясняют, кто что при этом имел в виду. Спорят, кто что нарушил.

Для нас важно другое. Если американцы и силы НАТО действительно полностью покинут Афганистан, а похоже, намерение именно такое, то внутри Афганистана, скорее всего, разразится новая война, где в общем клубке сплетутся и талибы, и ИГИЛ, (запрещено в РФ), и нынешняя афганская власть. Результат труднопредсказуем, но в любом случае это террористическое гнездо — у наших южных границ и уже совсем вплотную к границам нашего союзника по ОДКБ Таджикистана. Таджикистан, в свою очередь, граничит с близкими нам Киргизией и Узбекистаном. Риски возрастают и для Казахстана.

Так что для нас выход американцев из Афганистана — как минимум новые хлопоты, как максимум задачи в обеспечении безопасности, которые придется решать. Причем в самых разных аспектах. Один из них — Афганистан сейчас — мировая фабрика наркотиков из опиатов — 90%. Решения придется искать, взаимодействуя не только с ОДКБ, но также с Китаем и Индией. Такая вот складывается конфигурация.