Биатлонисты России в чешском Нове Место остались без медалей

В Чехии завершился этап Кубка мира по биатлону, который из-за эпидемии коронавируса проходил без зрителей. В последнем виде программы мужчины соревновались на дистанции гонки с общего старта на 15 км. Выиграл норвежец Йоханнес Бе, наш Матвей Елисеев на 16-м месте.

Россияне на этапе в местечке Нове Место остались без наград. В масс-старте не принимал участие наш лидер – Александр Логинов, который, судя по всему, все еще переживает психологические последствия обысков во время чемпионата мира в Италии. Он снялся и в гонке шли двое наших – Елисеев и Эдуард Латыпов.

У Латыпова сразу не заладилось со стрельбой и в итоге он, допустив на четырех огневых рубежах 9 (!) промахов, остался в арьергарде пелетона, заняв 28-е место. Елисеев стрелял лучше, допустив 2 промаха, но этого было недостаточно, чтобы претендовать на большее, чем 16-е место.

Йоханнес Бе допустил 3 промаха, но бежал так здорово, что опередил на финише призеров француз Эмильена Жакелена (он единственный не допустил промахов) и немца Арнда Пайффера (1 промах) на 15,1 и 25,0 секунд соответственно.