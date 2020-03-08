8 марта 202017:17

Мужчины обращаются за амбулаторной медпомощью реже женщин, а умирают чаще

фото: Russian Look

Мужчины в России в 2,5 раза реже женщин ходят в поликлиники, при этом смертность среди мужского населения в возрасте 35-40 лет в нашей стране почти в два раза выше, нежели женского. Такие данные привел в беседе с журналистами в Казани министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

При этом, по данным фонда обязательного медицинского страхования, объемы стационарной высокотехнологичной помощи для мужчин и женщин существенно не различаются, передает ТАСС. По словам главы Минздрава, мужская смертность в России начинает расти с 18 лет и достигает максимума в 35-40. Максимальная разница смертности между мужчинами и женщинами в этой возрастной категории достигает двух раз, отметил министр.

Минздрав РФ в рамках нацпроектов "Здравоохранение" и "Демография" выстраивает систему профилактики для выявления на ранней стадии и корректирования хронических неинфекционных заболеваний с целью избежать развития будущих осложнений. За шесть лет профилактическими мероприятиями должно быть охвачено до 70 процентов россиян ежегодно. Это должно помочь существенно снизить показатели смертности трудоспособного населения — в частности, летальности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

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