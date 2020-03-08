Эрдоган пригрозил "по-своему очистить" Идлиб

Президент Турции Реджеп Эрдоган в воскресенье заявил, что Турция никогда не покушалась на территорию Сирии. Своими действиями в соседней стране Анкара лишь хочет сделать свою границу безопасной. Эрдоган напомнил, что в Турции уже находится 3,6 миллиона сирийских беженцев, а еще 1,5 нашли временное убежище на границе.

Турецкий лидер далее предупредил, что оставляет за собой право "по-своему очистить" провинцию Идлиб, если договоренности с Россией будут нарушены (прекращении огня в Идлибе с полуночи 6 марта).

"Мы заключили соглашение, чтобы урегулировать кризис в Идлибе без дальнейшего кровопролития. В противном случае мы продолжим идти по тому пути, который сами для себя определили", — заявил Эрдоган.

Президент Турции сообщил, что в Сирии за месяц убиты 59 военнослужащих, пишет ТАСС.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова в в интервью телеканалу "Россия 24" отметила, что переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана 5 марта были нацелены на соблюдение Сочинских договоренностей.

"Для этого сделано все необходимое", — сказала Захарова.

Переговоры президентов, сказала представитель МИД, в будущем могут продвинуть Астанинский процесс и сирийские политические реформы.