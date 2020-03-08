Футбол в Казани. Проблемы с монитором возникли у арбитра видеоповтора

В матче 21 тура чемпионата России по футболу между "Рубином" и "Крыльями Советов" судья Владимир Москалев не смог воспользоваться видеоповтором из-за проблем с монитором. Для просмотра пришлось воспользоваться другим монитором.

33 минуте защитник "Рубина" Пабло Сантос после розыгрыш штрафного отправил мяч в ворота волжан. Но судья усомнился – не был ли в положении "вне игры" нападающий казанцев Хвича Кварацхелия. Однако просмотреть спорный эпизод Москалев смог не сразу. Основной монитор вышел из строя, и арбитру пришлось прибегнуть к резервному. Как объяснил "Спорт-Экспресс" руководитель проекта ВАР в России, заместитель директора департамента судейства РФС Леонид Калошин, произошел технический сбой, причины которого будут выясняться.

Видеоповтор подтвердил сомнения судья. Кварацхелия действительно находился в офсайде. Гол не был засчитан. Вскоре нападающий самарцев Денис Попович забил мяч, принесший победу гостям с результатом 1:0.