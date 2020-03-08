Врачи приходили к заболевшим россиянам в противочумных костюмах

В Казани в воскресенье после карантина выписали восьмерых россиян, которые до этого были пассажирами на круизном лайнере Diamond Princess, где была вспышка коронавируса. 23 февраля самолётом МЧС их доставили в столицу Татарстана - всё это время они провели в больнице. Инфекция подтвердилась у троих из них.

Спустя 2 недели карантина и лечения пассажиры круизного лайнера Diamond Princess и врачи, которые все это время находились с ними в инфекционной больнице, вернулись домой. Списки с фамилиями и лица пациентов врачи не показывают по этическим правилам. Известно, что четверо из 8 человек, прошедших карантин, жители Казани, один из них несовершеннолетний. После выписки все чувствуют себя хорошо.

"Выздоровевшие чувствуют себя хорошо, они выписались из больницы, отправили их домой. Все 14 дней работал исключительно женский коллектив, выписали всех в удовлетворительном состоянии, без замечаний", — рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Коронавирус был выявлен у троих эвакуированных в Казань, болезнь протекала в легкой форме без выраженных симптомов.

"В самом начале были какие-то опасения, но профессионализм, четко отлаженная работа позволили достойно решить эту задачу. Тема новая, но мы можем справиться с любой угрозой", — заявил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Республиканская инфекционная больница состоит из множества блокированных отделений и боксов. В помещениях, где были размещены эвакуированные — отдельные комнаты отдыха со всеми удобствами, высокоскоростной интернет. В условиях биологической изоляции в больнице проживали и лечащие врачи.

"Нас ждут дома дети с открытками, цветами, очень ждут. Мы жили в стационаре, пациенты были изолированы в боксы, к ним мы приходили в противочумных костюмах, в полном обмундировании", — привела подробности заведующая отделением особо опасных инфекций республиканской клинической инфекционной больницы Дина Семенова.

После окончания карантина врачам вручили благодарности за работу от правительства России. У министра здравоохранения в Казани была обширная программа: осмотр передовых медицинских предприятий, а также высокотехнологичной детской республиканской клинической больницы.