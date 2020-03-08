Турция призвала Грецию пустить нелегалов в другие страны Европы

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к Греции с призывом обеспечить беспрепятственный проход нелегальным мигрантам, которые хотят перебраться в другие страны Европы.

"Открой ворота и освободись от этой ноши!" — призвал Грецию Эрдоган в ходе своего выступления в Стамбуле в воскресенье, 8 марта. Слова турецкого лидера приводит "Интерфакс".

Президент напомнил, что 9 марта посетит Брюссель, где проведет переговоры по миграционной проблеме. Он выразил надежду на то, что вернется "с другими результатами".

По сообщению Европейского совета, Эрдоган встретится с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой Евросовета Шарлем Мишелем. Основные темы предстоящих переговоров — отношения ЕС и Турции, а также ситуация в сирийском Идлибе, пишет ТАСС.

Турция объявила об открытии границы с ЕС для нелегальных мигрантов на прошлой неделе. Анкара объяснила свое решение неспособностью справиться с новой волной мигрантов из Сирии. После этого тысячи нелегалов хлынули к греческой границе. Однако власти Греции не хотят пускать мигрантов на свою территорию и принимают жесткие меры противодействия.

Накануне президент Турции отдал береговой охране страны приказ пресекать попытки нелегалов добраться до Греции по Эгейскому морю из-за опасности этого маршрута.