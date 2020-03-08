8 марта 202017:56

Школьник, застреливший сверстника в голову, рассказал об убийстве

Следственный Комитет РФ

Школьник, подозреваемый в убийстве ровесника в Петербурге, рассказал на допросе подробности трагедии. По его словам, роковой выстрел был сделан случайно. Об этом со ссылкой на защитника подростка сообщает "Интерфакс". Свою вину мальчик признал.

Обвинение задержанному пока не предъявлено. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать о домашнем аресте.

Адвокат также сообщил, что задержанный находится в подавленном состоянии: убитый был его лучшим другом. Семья подростка готова оказать помощь семье погибшего.

Ранее сообщалось, что в подъезде жилого дома в санкт-петербургском Колпине было обнаружено тело 14-летнего школьника с огнестрельным ранением головы. По версии следствия, трагедия произошла в одной из квартир на третьем этаже. Сын владельца квартиры – судьи – застрелил из отцовского охотничьего ружья своего знакомого. Тело убитого подростки вынесли в подъезд, подняли на 7 этаж, бросили там на лестничной клетке и разбежались. Подозреваемого задержали лишь спустя 12 часов в Пушкине.

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