8 марта 202018:21

Полиция ищет пропавшего фигуриста Руслана Жиганшина

Михаил Джапаридзе/ТАСС

Московская полиция проверяет информацию об исчезновении бывшего фигуриста Руслана Жиганшина. 27-летний спортсмен исчез в минувшую пятницу.

Как сообщает ТАСС, мать Руслана Жиганшина обратилась в правоохранительные органы с заявлением, что ее сын ушел из дома в пятницу вечером и с тех пор не приходил домой. На связь Руслан также не выходил. Полиция выясняет местонахождение бывшего фигуриста.

Руслан Жиганшин выступал в танцах на льду в паре с Еленой Ильиных. Ильиных и Жиганшин выигрывали чемпионат России в 2015 году, становились серебряными призерами российского этапа Гран-при сезона 2014-2015 годов и занимали второе место на командном чемпионате мира 2015 года.

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