Видеорегистратор снял, как ребенок упал на дорогу с привязанных к машине санок

Омские полицейские начали проверку после того, как в интернете распространилось видео дикого содержание: к автомобилю, набравшему скорость, привязаны детские санки, и в них сидит ребенок. Потом ребенок падает на асфальт, движущаяся позади машина едва успевает затормозить. Есть предположение, что инцидент произошел на Моторной улице.

Сейчас автоинспекторы устанавливают личность водителя, который так рисковал жизнью и здоровьем малыша.