Еще недавно так мир встречал самолеты из Китая. Теперь уже КНР вводит жесткие ограничения для прилетающих сюда из-за границы. Рейс из Италии, Южной Кореи или Ирана — без разговоров в автобус и прямиком в ближайший отель, переоборудованный под санитарный изолятор, на две недели.

"Мы приняли беспрецедентные меры, включая экстренное реагирование, если у пассажиров температура, специальные коридоры и раздельные зоны", — пояснил один из работников аэропорта.

Пекин опасается коронавирусного "реэкспорта", ведь уже неделю в 27 китайских провинциях нет ни одного нового случая заражения. А несколько дней — и в соседних с Ухнем городах. И даже в самом эпицентре эпидемии ежедневно выписывают из больниц в десять раз чаще, чем ставят опасный диагноз. Вот и временные госпитали, спешно развернутые в начале эпидемии в спортивных и торговых центрах- постепенно закрывают. Сегодня пришел еще одного — вылечили почти 1800 человек.

Иногда, впрочем, и после выписки тест-системы снова выдают положительный результат на коронавирус. Тем острее вопрос точной и качественной диагностики. В лаборатории биотехнологий в Чэнду для этого разработали более совершенный чип – нуклеиновый.

"Берем образец пациента – например, мазок из горла — извлекаем нуклеиновую кислоту, смешиваем с реагентом и помещаем в чип, который вставляем в аппарат", — пояснил Лю Цзе, директор Департамента инфекционных заболеваний и вакцин больницы Сычуаньского университета. На полное тестирование — 90 минут.

"Диагностика, основанная на нуклеиновых кислотах, более точная, чем обнаружение антител, потому что в случае с антителами у разных людей может быть разная реакция. К тому же этот чип может определять шесть разных форм вирусов", — сказал Чэнь Лэй, руководитель отдела Управления клиническими исследованиями больницы Сычуаньского университета.

Первую партию — 12 тысяч чипов — вместе с аппаратами для диагностики лаборатория уже передала в уханьские клиники, что с каждым днем становятся более технологичными.

Казалось бы, ну, сколько уже показывали роботов, которые и температуру измеряют, и развозят по больничным палатам еду и лекарства. Но инженеры наделяют их все новым функционалом. Один из роботов тоже разъезжает по палатам, но при этом проводит полноценный медицинский осмотр. Все, чтобы обезопасить медиков от близкого контакта с зараженным пациентом. А управлять манипулятором можно и на расстоянии.

С момента вспышки коронавирус мутировал. И сегодня ученые уже выделяют два его подвида. Более смертоносный — С — он в основном остался в Китае и блокирован в закрытом на въезд и выезд Хубэе. И более агрессивный в плане распространения — Л — он-то и вырвался за пределы КНР и теперь стремительно завоевывает мир. Он легче переносится, меньше симптомов. Но и не проявляются они гораздо дольше. Еще один аргумент за сохранение особых карантинных мер, действовать при которых готова полиция.

Группа быстрого реагирования отрабатывает нейтрализацию потенциального нарушителя масочного режима. При общей китайской дисциплинированности и такое бывает. Но в основном все понимают, для чего нужна изоляция в Ухане, и добросовестно сидят по домам. Тем, кто выйти не может, волонтеры с утра до вечера разносят продукты и лекарства, иногда цепляя на себя под сотню пакетов.

В таком "ручном режиме" Китай пытается перезапустить весь производственный цикл, ведь из-за эпидемии индекс деловой активности в КНР рухнул: на треть — в промышленности и более чем вдвое в сфере услуг. И хотя предприятия постепенно оживают, нагонять вынужденный простой второй экономике мира предстоит со скоростью реанимобиля.