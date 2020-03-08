Анжелика Крылова уточнила, что с Русланом Жиганшиным

Серебряный призер Олимпийских игр 1998 года в танцах на льду, ныне тренер Анжелика Крылова заявила, что разговаривала по телефону с бывшим фигуристом Русланом Жиганшиным по телефону. Ранее сообщалось об исчезновении Жиганшина.

Мать Руслана обратилась в полицию с заявлением об исчезновении сына. В пятницу вечером Жиганшин ушел из дома из тех пор не появлялся дома. На связь спортсмен также не выходил.

Но Анжелика Крылова, в группе которой работает тренером 27-летний Жиганшин, заявила, что с ее коллегой все в порядке. "Мы сегодня разговаривали с Русланом по телефону, с ним все в порядке", — приводит слова Крыловой РИА Новости.