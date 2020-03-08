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Нелегалы в Европе 26 минут назад

8 марта 202021:54 Алексей Конопко

"Голодные люди - это опасно": коллапс на турецко-греческой границе

"Голодные люди - это опасно": коллапс на турецко-греческой границе

На турецко-греческой границе — коллапс. В конце февраля Турция объявила Евросоюзу, что больше не может сдерживать беженцев на своей территории и открывает границу. В Грецию хлынули десятки тысяч человек, преодолевая на своем пути и реку, и колючую проволоку, и другие приграничные барьеры.

Такой недели греки не видели четыре с половиной года. Стоило Эрдогану сказать об открытой границе, как переход Кастанеэ — Эдирне превратился в поле боя 13 тысяч беженцев с двумя тысячами пограничников.

Разреженной цепью стоят полицейские: все — в касках, со щитами, у всех противогазы.

На самом краю Европы Янис Карагеджис живет уже 86-й год. Своих соседей знает в четырех поколениях и новых принимать не намерен.

"За годы, что я тут живу, мимо нас прошли тысячи мигрантов. Я уже турецкий выучил! Но сейчас они видят полицию и уходят обратно от границы", — рассказал Янис.

Граница "на замке" — той, что с забором, колючей проволокой — между Грецией и Турцией, — всего-то 12 километров. Остальные 180 — только линия на карте: перебрался через реку — и ты в Евросоюзе.

На все иностранные номера возле границы греческие власти рассылают SMS: "Не нарушайте границу и закон!" Суд над первой полусотней задержанных проводят за двое суток: приговор – 3,5 года тюрьмы каждому. Не помогает.

"Нам уже страшно, все по домам сидят. Каждую ночь кто-то приходит со стороны границы. Мы сразу записываем, сколько их, как выглядели, и звоним в полицию. Если бы я посадила этих людей в свое такси, мне бы дали 10 лет", — рассказала греческая таксистка.

Но если за что-то готовы платить, продавец найдется. За доставку из турецкого лагеря до границы — 15 евро, за переправу через реку — 96. И вот с берега на берег лодки курсируют, как по конвейеру. Переправляют чаще в сумерках. Днем лодки — в камышах.

Впрочем, желающих помешать потоку беженцев куда больше, чем тех, кто готов на нем заработать. Здесь так хорошо помнят 2015-й, что в ночной дозор на границе выходят даже фермеры на тракторах.

"Афганцы, иракцы, иранцы, сомалийцы — вот кто нам встречается. А нам говорят, что мы должны помогать обездоленным сирийцам. Сирийцев мы не видели! Как пять лет назад, так и сейчас. Эрдоган пытается добиться какой-то своей цели. Он пытается получить выгоду от Европы", — уверены местные жители.

Но мигрантов теперь не ждут и по другую сторону забора. Человек с надписью "Полиция" на одежде на турецком буквально заставляет пассажиров штурмовать рубежи Евросоюза.

А это, по всей видимости, наказание для тех, кто плохо старался. Есть еще кадры стрельбы якобы турецкой полиции за спинами мигрантов — все это официально не подтверждено, зато попало в местные новости.

Вот такие заведения — их можно встретить в любом маленьком городе — называют просто "кафенио". Здесь не дают меню, особенно не заботятся об интерьере. Только столики, стулья, кофе и обязательный телевизор. Что-то вроде клуба по интересам для тех, кто постарше.

Здешним "пикейным жилетам" от 70 и больше. В многоходовом турецком гамбите тут разбираются не хуже иных политологов.

"Мы не понимаем, зачем нам шлют этих людей. Сирийцы стреляли в турецких солдат, Турция потребовала извинений. Но почему они должны извиняться? Они на своей земле. Они говорят: "Не лезьте к нам, и мы не будем стрелять", — говорят местные жители. — Всегда есть надежда, но переговоры политиков не изменят того, что эти люди хотят в Европу. Их тоже жалко. Плохо, что мы оказались в этой ситуации".

Здесь вообще любят поговорить за столом, потому и кулинарный бизнес популярен. Апостолос Пасиас купил кафе в километре от пограничного КПП пять лет назад — как раз в канун предыдущего кризиса беженцев.

"Сейчас намного хуже ситуация. Тогда был постоянный поток, но не так много сразу. Они не хотят жить здесь, они пытаются проехать дальше — в Германию, во Францию. Но проблема в том, что их возвращают обратно, и тут их надо как-то кормить и содержать", — говорит Пасиас.

Теперь из-за закрытой границы в кафе почти никого. В Греции, где без работы сидит каждый шестой взрослый, — пустые столики — это приговор бизнесу, не говоря уже о том, что каждые сутки стычек на границе, по подсчетам местных СМИ, обходятся казне в 350 тысяч евро. Одних газовых гранат уходит по семьсот штук.

"Мы не хотим стрелять в беженцев. С тех пор, как им соврали, что граница открыта, ситуация стала очень трудной. Голодные люди — это всегда опасно. Но люди, которые хотят получить убежище, не бросают в полицейских камни. Думаю, они хотят чего-то другого", — сказал один их греческих полицейских.

Кстати, о гранатах. На некоторых кадрах люди в похожей на полицейскую форме, явно хорошо организованные, отстреливают боеприпасы в сторону греческой границы. А это уже сами мигранты. Почему-то тоже с арсеналом. А вот и фото самих гранат. Опубликованы в информационном канале правительства.

700 миллионов евро, направленные недавно Греции Евросоюзом, в такой ситуации будут кстати, как и военные корабли, которые идут на защиту границ в Эгейское море. Недавно на Лесбосе бунтующие беженцы разгромили православный храм. Это в Греции, где, как уверяют местные, на каждую сотню человек — по церкви. Тем временем Эрдоган заявляет Ангеле Меркель, что соглашение с ЕС по мигрантам нужно пересматривать, потому что не выполняется. И с этим теперь трудно спорить.

Текст: "Вести недели"

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