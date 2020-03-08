Начальник итальянского Генштаба тоже заболел

Начальник Генштаба ВС Италии генерал Сальваторе Фарила заразился коронавирусом и находится в больнице. Как сообщил сам генерал, самочувствие у него хорошее.

Эпицентрами заболевания в Италии по-прежнему считаются области Ломбардия и Венето. В Ломбардии заразился один из советников, а также помощницы губернатора. Заболели губернаторы областей Лацио и Пьемонт и мэры двух городов.

У лидера Демократической партии Италии Николы Дзингаретти тоже диагностировали коронавирус. Политик в Facebook успокоил подписчиков: он в порядке, пока вынужден сидеть дома. Сейчас выясняются контакты Дзингаретти и устанавливается список лиц, с которыми он контактировал в последнее время.

Согласно последним сведениям, общее число заразившихся в стране составляет 5883, умерли 233 человека, передает ТАСС.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Южной Корее, Иране и Италии. Случаи инфицирования были выявлены почти в 100 странах, включая Россию.

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса COVID-19 в России в воскресенье опубликовал данные по новым случаям заражения в стране. За сутки подтверждены диагнозы у трех человек в Московской, Белгородской и Калининградской областях. Все заболевшие вернулись из поездки в Италию в последние две недели. Носителей нового типа коронавируса поместили в инфекционные боксы.