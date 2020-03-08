Климкин предупредил о надвигающейся катастрофе с "надетым на голову вариантом"

Украине необходимо, чтобы западные лидеры, которые посетят Россию в День Победы, предварительно заехали в Киев, заявил экс-глава украинского МИД Павел Климкин.

Он напомнил, что этот праздник вся Европа отмечает не 9, а 8 мая, а также выразил сомнение, что все приглашенные смогут приехать в Москву.

Бывший министр не исключает, что президент РФ Владимир Путин будет обсуждать с западными лидерами Украину. "Они могут разыграть комбинацию и попробовать за счет Трампа или Макрона совместно надеть нам на голову какой-то вариант, который нам по определению не подходит", — опасается экс-глава МИД.

Поэтому, по его мнению, украинская дипломатия должна все сделать, чтобы "затащить" президентов США, Франции, а также премьера Великобритании в Киев 8 мая. "Если они просто заедут в Москву, это будет катастрофа. Если они заедут в Киев, это будет тоже катастрофа, но меньшая", — приводит слова Климкина РИА Новости.

На Украине с 2015 года отмечается День памяти и примирения — 8 мая. На днях Вадим Пристайко, занимавший пост министра иностранных дел Украины, заявил, что страна не будет праздновать День Победы 9 мая.

Приглашения на празднование Дня Победы в Москве 9 мая разосланы многим мировым лидерам, согласием на него уже ответили свыше двух десятков глав государств и правительств.