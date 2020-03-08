Казанский "Ак Барс" вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина. Это стало известно после того, как казанцы со счетом 1:0 обыграли в Нижнекамске "Нефтехимик". Счет в серии стал 4:0.

Единственная шайба была заброшена на 27 минуте встрече. Гол на счету Станислава Галеева. Три предыдущих встречи так же завершились победами "Ак Барса", который выиграл серию со счетом 4:0.

"Ак Барс" вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина первым в Восточной конференции. Его соперник определится в серии "Сибирь" – "Автомобилист".