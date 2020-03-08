Кубок Гагарина. "Спартак" сравнял счет в серии с "Динамо"

В Москве в одной восьмой финала Кубка Гагарина встречались столичные клубы "Спартак" и "Динамо". Спартаковцы выиграли с результатом 3:2. Счет в серии стал равным 2:2.

Первый период остался за красно-белыми. Сначала на 11 минуте Артем Федоров реализовал численное преимущество, а через две минуты Илья Зубов развил успех. На 35 минуте спартаковец Касперс Даугавиньш снова в большинстве довел счет до 3:0.

Но "Динамо" попыталось спасти игру. На 44 минуте Вадим Шипачев отыграл одну шайбу, реализовав численное преимущество. В самом конце основного времени Максим Анфиногенов сократил отставание до минимума. "Спартак" сохранил победный счет 3:2.

Счет в серии стал равным 2:2. Пятая встреча пройдет 10 марта.