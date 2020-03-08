Из московской реки выловили сиамскую кошку

Спасатели выловили сиамскую кошку из Москвы-реки с помощью сачка, сообщили в пресс-службе столичного главка чрезвычайного ведомства.

Животное свалилось в воду и не могло выбраться самостоятельно. Как только спасатели станции "Крымский мост" вытащили кошку, она бросилась наутек.