8 марта 202020:24

Из московской реки выловили сиамскую кошку

фото: pixabay.com

Спасатели выловили сиамскую кошку из Москвы-реки с помощью сачка, сообщили в пресс-службе столичного главка чрезвычайного ведомства.

Животное свалилось в воду и не могло выбраться самостоятельно. Как только спасатели станции "Крымский мост" вытащили кошку, она бросилась наутек.

 

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