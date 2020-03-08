Школьник, убивший друга, отправлен под домашний арест

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест подростка, которого подозревают в убийстве своего 14-летнего друга.

Как сообщил адвокат подозреваемого Артем Баконин, обвинение подростку еще не предъявлено. На суде мальчик дал показания, в которых сообщил, что выстрелил по неосторожности. Обжаловать решение о домашнем аресте защита не намерена, пишет РИА Новости.

Подросток будет отбывать арест не в той квартире, где произошла трагедия. Мера пресечения избрана сроком до 7 мая.

Тело 14-летнего подростка, убитого выстрелом в голову, было найдено вечером в субботу, 7 марта, на лестничной клетке жилого дома на улице Ижорского батальона в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело по статье об убийстве. Расследование взяли на контроль в центральном аппарате СК.

По данным следствия, в квартире, рядом с которой обнаружили тело, находились несколько подростков. В какой-то момент сын хозяина помещения выстрелил из ружья в своего знакомого и перенес его тело на лестничную площадку.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, после выстрела подросток написал записку: "Мама, папа, я убил [друга]. Простите меня. Люблю", добавляет ТАСС.

Подозреваемого в убийстве подростка задержали в воскресенье, через несколько часов после убийства.