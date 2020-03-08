Логинов рискует досрочно завершить сезон в Кубке мира

Российский биатлонист Александр Логинов может больше не выступить на международной арене. Личный тренер спортсмена Александр Касперович сообщил, что участие его подопечного в оставшихся этапах Кубка мира под вопросом.

Причиной возможного неучастия Логинова в соревнованиях является болезнь.

"Возможно, Саша пропустит оставшиеся этапы Кубка мира. Он заболел, вопрос его участия стоит открытым, — признается наставник, слова которого приводит РИА Новости. – Впрочем, ничего серьезного нет, скорее всего, простуда".

"Врачи и специалисты поставят диагноз, сообщат о том, насколько все серьезно. "Сегодня я еще поговорю с ним, обсужу. Вчера и сегодня общался с Хованцевым, узнаю и его мнение".

Напомним, что Логинов из-за недомогания пропустил этап Кубка мира в чешском Нове-Место.