8 марта 202021:12

"Локомотив" вышел на второе место премьер-лиги после победы над "Ахматом"

фото: ФК "Локомотив"

Московский "Локомотив" одержал победу в матче 21 тура чемпионата России по футболу над грозненским "Ахматом". Встреча проходила на столичном стадионе "РЖД Арена" и завершилась с минимальным счетом 160 в пользу "железнодорожников".

"Локомотив" выступал против грозненцев без своего главного тренера, получившего дисквалификацию после матча 20 тура с "Зенитом", где он получил красную карточку. На матче с "Ахматом" он наблюдал за матчем с трибун стадиона в Черкизове.

Его подопечные забили уже на 23 минуте, когда ворота гостей поразил Гжегож Крыховяк. Однако вскоре гол был отменен в результате просмотра VAR. Тем не менее, уже через десять минут Эдер Лопес забил гол по всем правилам, который и стал победным для "Локо".

Грозненцы могли отыграться в концовке, когда в результате своей атаки получили право на пенальти за попадание мяча в руку Соломона Кверквелии. Грузинский защитник хозяев поля получил красную карточку, а игрок гостей Исмаэл не забил с 11 метров благодаря вратарю "железнодорожников" Гилерме, отразившему удар ногой.

Даже в меньшинстве "Локомотив" сохранил победный счет. Благодаря успеху в родных стенах красно-зеленые набрали 38 очков и вышли на второе место РПЛ.

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