8 марта 202021:47

"МанЮнайтед" выиграл дерби у "МанСити"

фото: twitter.com/Manchester United

На туманном Альбионе в рамках 29 тура английской премьер-лиги по футболу состоялось дерби между "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити". "Красные дьяволы" оказались негостеприимны к "горожанам" и выиграли у земляков со счетом 2:0.

Подопечные Уле-Гуннара Сульшера поразили ворота "Сити" по истечении получаса встречи, когда отличился французский нападающий "Юнайтед" Антони Марсьяль. Второй гол игроков в красных футболках состоялся уже в добавленное к матчу время – на 96 минуте все вопросы о победителе снял Скотт Мактоминэй.

"Манчестер Юнайтед" набрал 45 очков и вышел на пятое место чемпионата Англии. "Манчестер Сити" же остался с 57 очками, у него вторая строчка в АПЛ.

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