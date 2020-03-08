Эрдоган: Турция выступает за территориальную целостность Сирии

Тайип Эрдоган заявил, что Турция выступает за территориальную целостность и политическое единство Сирии и не будет вторгаться в нее или аннексировать ее территории. Единственная цель Анкары, по словам турецкого лидера, создать такие условия, чтобы сирийские беженцы, которых в Турции насчитывается 3,6 миллиона, а в приграничном с ней Идлибе – 1,5 миллиона, могли бы вернуться в свои дома.

На прием сирийских беженцев Турция потратила 40 миллиардов долларов, сообщил Эрдоган. Он подчеркнул, что Евросоюз выделил Анкаре лишь 3 миллиарда, передает РИА Новости.

При этом турецкий лидер пригрозил возобновить операцию в Идлибе, если "Россия не выполнит своих обещаний", данных на переговорах в Москве. Анкара оставляет за собой право "самостоятельно очистить эти территории", заявил Эрдоган.

5 марта в Москве состоялись переговоры Владимира Путина и Тайипа Эрдогана. Был принят совместный документ, в котором стороны подтвердили приверженность "астанинскому формату". С полуночи 6 марта было объявлено перемирие. Турция и Россия договорились патрулировать трассу М4, которая в настоящее время находится в руках террористов.