Только без рук: УЕФА наложил запрет на рукопожатия футболистов

Руководство Союза европейских футбольных ассоциаций объявило о запрете футболистам приветствовать своих соперников и других участников матча посредством рукопожатий. Это будет касаться всех турниров и матчей под эгидой УЕФА.

"Игроки не будут обмениваться рукопожатиями со своими оппонентами и судьями в рамках предматчевого протокола на матчах УЕФА до дальнейшего уведомления", — говорится в сообщении на официальном сайте организации.

"Это будет применяться ко всем матчам УЕФА и соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по минимизации потенциальной передачи коронавируса".

Напомним, что накануне от рукопожатий отказались в английской премьер-лиги, где матчи 29 тура уже прошли без традиционной предматчевой процедуры.