9 марта 202001:31

Кубок шести наций: регбисты Англии подвинули Францию с первого места

sixnationsrugby.com

На регбийных полях Европы состоялись матчи престижного турнира Кубок шести наций. В рамках четвертого тура соревнования сменился лидер КШН. Теперь первое место принадлежит регбистам сборной Англии, которые сместили Францию.

Англичане одержали непростую победу над соседями из Уэльса. Они выиграли первый тайм (20:9), но во втором валлийцы добавили настолько, что едва не оставили "Алых роз" с носом. Как итог, 33:30 в пользу сборной Англии.

Регбисты Франции же на выезде проиграли Шотландии. "Чертополохи" стали первой командой Кубка шести наций, которая смогла остановить непобедимых до этого матча французов. Матч закончился со счетом 28:17 в пользу шотландцев.

Еще одна встреча между Ирландией и Италией сыгран не был. Его перенесли из-за инфекционной ситуации на Апеннинском полуострове. Он будет сыгран позже.

Таким образом, после четырех туров Кубка шести наций Англия набрала 13 очков, Франция осталась с аналогичным количеством очков, но по дополнительным показателям уступила первенство в таблице. Далее идет Шотландия (10), Ирландия (9), Уэльс (7) и Италия (0).

Сейчас

01:00

Италия лидирует по числу смертей от коронавируса

00:12

Стрельба в мечети в Париже: один человек ранен

23:22

Нарушение карантина по коронавирусу будет наказываться тюрьмой

20:48

Следственную группу по делу MH17 возглавил замгенпрокурора Украины

20:13

Школьник, убивший друга, отправлен под домашний арест

19:48

Немец стал первой жертвой коронавируса в Египте

19:36

Вашингтон обвинил Москву в "дестабилизирующей активности"

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Нарушение карантина по коронавирусу будет наказываться тюрьмой

Нарушение карантина по коронавирусу будет наказываться тюрьмой

2 часа назад
Президенту "золотой парашют" не нужен

Президенту "золотой парашют" не нужен

5 часов назад
Италия лидирует по числу смертей от коронавируса

Италия лидирует по числу смертей от коронавируса

46 минут назад
Эрдоган: Турция выступает за территориальную целостность Сирии

Эрдоган: Турция выступает за территориальную целостность Сирии

2 часа назад
Стрельба в мечети в Париже: один человек пострадал

Стрельба в мечети в Париже: один человек пострадал

1 час назад
8 Марта: море цветов для прекрасных и любимых

8 Марта: море цветов для прекрасных и любимых

3 часа назад
Вашингтон обвинил Москву в "дестабилизирующей активности"

Вашингтон обвинил Москву в "дестабилизирующей активности"

5 часов назад
Эрдоган уехал от Путина с "большим желанием"

Эрдоган уехал от Путина с "большим желанием"

5 часов назад
Киселёв прокомментировал разговор Трампа с "лидером" талибов

Киселёв прокомментировал разговор Трампа с "лидером" талибов

4 часа назад
Школьник, убивший друга, отправлен под домашний арест

Школьник, убивший друга, отправлен под домашний арест

5 часов назад
Пекин опасается коронавирусного "реэкспорта"

Пекин опасается коронавирусного "реэкспорта"

3 часа назад
Создан чип, выявляющий COVID-19 и другие вирусы

Создан чип, выявляющий COVID-19 и другие вирусы

4 часа назад
Сирия: хлорная провокация боевиков провалилась

Сирия: хлорная провокация боевиков провалилась

3 часа назад
Путин напомнил об отсутствии во многих странах ограничений по срокам избрания

Путин напомнил об отсутствии во многих странах ограничений по срокам избрания

11 часов назад
Мужчины обращаются за амбулаторной медпомощью реже женщин, а умирают чаще

Мужчины обращаются за амбулаторной медпомощью реже женщин, а умирают чаще

8 часов назад
Анжелика Крылова уточнила, что с Русланом Жиганшиным

Анжелика Крылова уточнила, что с Русланом Жиганшиным

6 часов назад
"Голодные люди - это опасно": коллапс на турецко-греческой границе

"Голодные люди - это опасно": коллапс на турецко-греческой границе

3 часа назад
Материалы "сетевиков", которые до "Вестей недели" не публиковал никто

Материалы "сетевиков", которые до "Вестей недели" не публиковал никто

3 часа назад
Праздничный выпуск "Ну-ка, все вместе!" завершился победой Яны Горной и Полины Смирновой

Праздничный выпуск "Ну-ка, все вместе!" завершился победой Яны Горной и Полины Смирновой

5 часов назад
Максим Аверин и Александра Никифорова - о мундирах, романтике и любви в сериале "Невеста комдива"

Максим Аверин и Александра Никифорова - о мундирах, романтике и любви в сериале "Невеста комдива"

8 часов назад
Лучшие сериалы о сильных женщинах

Лучшие сериалы о сильных женщинах

07.03.2020 16:16
Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

Александр Петров призвал мужчин поздравить любимых женщин походом на "Лёд 2"

06.03.2020 12:32
Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

Нужна помощь: Владу Мельникову спасет срочная операция

02.03.2020 08:35
Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

Простуда — это "просто"? Лечить или не лечить ОРВИ?

28.02.2020 16:59
Только без рук: УЕФА наложил запрет на рукопожатия футболистов

Только без рук: УЕФА наложил запрет на рукопожатия футболистов

1 час назад
Трамп читает между строк, Байден превращает Обаму в мантру

Трамп читает между строк, Байден превращает Обаму в мантру

3 часа назад
Стамбульская полиция заблокировала дорогу для участниц женского марша

Стамбульская полиция заблокировала дорогу для участниц женского марша

4 часа назад
"Локомотив" вышел на второе место премьер-лиги после победы над "Ахматом"

"Локомотив" вышел на второе место премьер-лиги после победы над "Ахматом"

4 часа назад
Международную следственную группу по делу MH17 возглавил замгенпрокурора Украины

Международную следственную группу по делу MH17 возглавил замгенпрокурора Украины

4 часа назад
Петля на шее и побои: как бразильца истязали националисты и СБУ

Петля на шее и побои: как бразильца истязали националисты и СБУ

4 часа назад
Логинов рискует досрочно завершить сезон в Кубке мира

Логинов рискует досрочно завершить сезон в Кубке мира

4 часа назад
Коронавирус – почти в каждом государстве ЕС

Коронавирус – почти в каждом государстве ЕС

5 часов назад
Из московской реки выловили сиамскую кошку

Из московской реки выловили сиамскую кошку

5 часов назад
Климкин предупредил о надвигающейся катастрофе с "надетым на голову вариантом"

Климкин предупредил о надвигающейся катастрофе с "надетым на голову вариантом"

5 часов назад
Немец стал первой жертвой коронавируса в Египте

Немец стал первой жертвой коронавируса в Египте

5 часов назад
Кубок Гагарина. ЦСКА отыграл две шайбы и выиграл серию у "Торпедо"

Кубок Гагарина. ЦСКА отыграл две шайбы и выиграл серию у "Торпедо"

5 часов назад
Кубок Гагарина. "Спартак" сравнял счет в серии с "Динамо"

Кубок Гагарина. "Спартак" сравнял счет в серии с "Динамо"

6 часов назад
"Ак Барс" вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

"Ак Барс" вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

6 часов назад
Гуляя с собакой, женщина наткнулась на склад с минами и снарядами

Гуляя с собакой, женщина наткнулась на склад с минами и снарядами

6 часов назад
Начальник итальянского Генштаба тоже заболел

Начальник итальянского Генштаба тоже заболел

6 часов назад
Золотов сообщил о преимуществах вооружения Росгвардии

Золотов сообщил о преимуществах вооружения Росгвардии

7 часов назад
Возьмите меня замуж! Что невеста из Иванова написала на фото для Путина

Возьмите меня замуж! Что невеста из Иванова написала на фото для Путина

12 часов назад
В новый полис ОСАГО можно внести данные о страховке КАСКО

В новый полис ОСАГО можно внести данные о страховке КАСКО

13 часов назад
В Омске пенсионерка получает больше 52 тысяч рублей в месяц

В Омске пенсионерка получает больше 52 тысяч рублей в месяц

14 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку