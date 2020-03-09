53 социальных работника КНР умерли, выполняя свой долг в борьбе с эпидемией

53 китайских соцработника умерли, выполняя свой долг в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19. Это сотрудники домовых комитетов, которые, как правило, предоставляют базовые услуги жилым районам.

Почти все они состояли в Коммунистической партии Китая, подчеркнул представитель министерства гражданской администрации страны Чэнь Юэлян. Соцработники выполняли свои обязанности как в городах, так и в сельской местности, передает РИА Новости.

Вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, была зафиксирована в Китае 31 декабря 2019 года. Умерли 3119 человек, 19 016 человек заражены.