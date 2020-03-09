Forbes: США сэкономили на собственных ПРО и могут быть уязвимы даже для КНДР

Американские власти потратили триллион долларов на войну в Афганистане, но продолжают экономить на защите собственной страны от ракетных атак. Как выяснилось, в систему ПРО Пентагон за десять лет вложил всего 50 миллиардов долларов, передает телеканал "Россия 24" со ссылкой на Forbes.

Эксперты отмечают, что в результате даже такому противнику, как КНДР, скоро будет несложно преодолеть эту систему, потому что на боевом дежурстве в Штатах сейчас всего 44 противоракеты.