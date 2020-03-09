Полиция: основная версия стрельбы у мечети в Париже - сведение личных счетов

В рамках расследования, которое было открыто после стрельбы во дворе мечети в Париже, правоохранители назвали основную версию случившегося. Это сведение личных счетов, сообщает телеканал "Се-ньюс". В связи с инцидентом судебная полиция начала расследование "покушения на убийство".

Ранее телеканал BFMTV сообщил, что один человек получил ранения в результате стрельбы во дворе мечети в XIX округе Парижа. В районе 20:00 по местному времени (22:00 по времени Москвы) неизвестный мужчина в шлеме вошел на территорию мечети и открыл стрельбу по человеку, находившемуся там. У пострадавшего – ранения ног, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Злоумышленник скрылся с места преступления на мотороллере. В настоящее время ничего не известно о его местонахождении, сообщает ТАСС.