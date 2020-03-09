Северная Корея осуществила запуск трех снарядов

Корейская Народно-Демократическая Республика произвела пуск трех снарядов. Об этом сообщило агентство Yonhap, ссылаясь на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Как уточняется, снаряды были запущены из города Сондок на востоке страны в сторону Японского моря.

С начала 2020 года это второй подобный запуск. Первый пуск КНДР провела 2 марта, напоминает РИА Новости.

Ранее власти Северной Кореи сообщили о проведении 2 марта учений дальнобойной артиллерии, в процессе которых были проведены стрельбы реактивных систем залпового огня большого калибра. При этом южнокорейский Комитет начальников штабов сообщал о запуске из района города Вонсан двух снарядов. Достигнув максимальной высоты 35 километров, они пролетели 240 километров, сообщает ТАСС.