"Тампа" проиграла "Детройту" несмотря на один балл Кучерова

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Тампа-Бэй Лайтнинг" проиграла "Детройт Ред Уингз" в серии послематчевых буллитов. Встреча проходила на домашней площадке "Красных крыльев" и завершилась со счетом 5:4 в их пользу.

Основное время матча соперники завершили при счете 4:4. В составе "молний" одним результативным действием отличился Никита Кучеров, выступивший роли одного из ассистентов Брейдена Пойнта, вскоре ставшего автором дубля.

Также в составе "Тампы" забивали Картер Вераге и Патрик Марун. У "Ред Уингз" шайбы на свой счет записали Робби Фаббри, Дилан Ларкин, Энтони Манта и Тайлер Бертуцци. В серии послематчевых бросков они были точнее (2:1) и выиграли матч.

Для "Детройта" эта победа стал второй подряд. "Тампа" же наоборот после двух побед кряду впервые проиграла.