Goldman Sachs: нефть может подешеветь до 20 долларов

Аналитики банка Goldman Sachs считают, что сегодняшнее падение цен на нефть может продолжиться. На фоне паники на рынке баррель может подешеветь до двадцати долларов, считают они.

ОПЕК и Россия начали нефтяную войну, отмечают в банке. Это может подтолкнуть нефтяные цены к падению.

Нынешнее обрушение цен на черное золото кардинально меняет прогнозы для рынков нефти и газа, передает РИА Новости. Чтобы заставить производителей более дорогой нефти снизить добычу, производители с менее высокими издержками будут наращивать поставки, считают в Goldman Sachs.

На нефтяной рынок огромное влияние оказала эпидемия коронавируса COVID-19. Из-за разных взглядов участников сделки ОПЕК+ на состояние рынка переговоры по сокращению добычи нефти были сорваны. Саудовская Аравия допускает повышение добычи нефти до 12 миллионов баррелей в сутки против нынешних 9,7.

В ночь с 8 на 9 марта цены на нефть обрушились почти на треть. Подобное падение уступает только падению 1991 года — времени войны в Персидском заливе. Нефть марки Brent продается по 31,43 доллара за баррель, марки WTI — 30,27 доллара за баррель. В США фьючерсы и цены на нефть на электронных торгах упали на 21 процент.

Вслед за нефтью резко подешевел рубль: доллар сейчас стоит 72,04 рубля, евро — 82,1 рубля.